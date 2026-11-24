Триполи готовит претензии к Киеву и собирается разбираться с властями «незалежной» в международном суде ООН из-за атаки на порт Бенгази и российские корабли. При этом Украина, видимо, опираясь на опыт ссоры сразу с двумя Кореями, смогла и здесь объединить две противостоящие друг другу параллельные власти.

Атака равносильна объявлению войны

Ливия представляет из себя разделенное государство. На Западе страны правит Правительство национального единства (ПНЕ). Эта структура во главе с Президентским советом была создана ООН еще после свержения Муамара Каддафи и номинально является основной признанной властью. Вот только ее влияние формируется в первую очередь за счет поддержки стран Запада и распространяется на западные регионы страны.

На востоке североафриканского государства власть удерживает Палата представителей Ливии, которая опирается на Ливийскую национальную армию и ее маршала Халифу Хафтара. Именно там и находится Бенгази, где были атакованы русские корабли.

И сейчас обе структуры власти, которые конкурируют между собой за право контролировать всю страну, объединились против действий Украины. Прикрылись ПНС. На Украине показали, кто атаковал корвет ВМФ РФ в Бенгази Подробнее

В Триполи требуют признать Зеленского террористом

Так, заместитель прозападного Президентского совета Муса аль-Куни заявил, что признание нелегитимного лидера Зеленского в причастности к атаке по порту Бенгази — действие, равносильное объявлению войны Ливии. Из-за этого Триполи требует экстренного заседания Совбеза ООН, а также включения Зеленского в список террористов.

С масштабными заявлениями выступили также в самом Президентском совете страны, структуре, которая называет себя Верховным главнокомандующим ливийской армией и управляющей Западом страны, включая Мисрату, где, судя по заявлениям СМИ, и расположена база украинских боевиков.

В заявлении исполнительного органа отмечается полное и беззаговорочное осуждение инцидентов в Бенгази. Действия ВСУ названы угрозой безопасности, стабильности и суверенитету Ливии. Кроме того, эти действия выходят за рамки самих событий и влияют на ситуацию в Ливии, так как превращают разрозненность государства в арену для борьбы интересов и сведения счетов.

В результате, подчеркивают в Президентском совете, нынешняя эскалация грозит усугубить конфликт внутри страны и расширить масштабы военной, политической и экономической конфронтации внутри страны. Также эти последствия выходят за рамки единства и стабильности, затрагивая безопасность всего Средиземноморского региона и безопасность морских торговых путей. Прикрылись ВСУ. Безпалько раскрыл, кто стоит за атаками на российские суда Подробнее

Президентский совет намерен принять все надлежащие военные, политические и правовые меры в соответствии с уставом ООН, чтобы защитить суверенитет Ливии, независимость национального принятия решений, безопасность и территориальную целостность страны.

Следующая задача властей в Триполи — расследование атаки, определение ответственности всех сторон (включая международные и внешние) и привлечение виновных к ответственности.

Правительство национального единства (ПНЕ) также осуждает Зеленского и его армию за атаку на российские корабли. МИД страны отмечает, что Триполи не санкционировал никакой военной деятельности на своей территории или в территориальных водах, а сама страна не является стороной конфликта между Россией и Украиной.

Сейчас ПНЕ требует от властей Украины данные о том, откуда запускались БЭК и задействовалась ли для этого территория Ливии, порты или другие объекты. При этом в ПНЕ строго предупредили, что инфраструктура страны не должна применяться в военных целях за рубежом. Албания опровергла данные о пуске с её территории дронов для атаки на Ливию Подробнее

Хафтар поддержал Россию

Глава восточного правительства Усама Хаммад потребовал провести международное расследование, чтобы выяснить: есть ли на территории западной части Ливии военные из Украины и установить организаторов атаки.

А генерал-лейтенант Саддам Хафтар, сын и заместитель командующего Халифы Хафтара, поблагодарил солдат ЛНА и военно-морских сил страны за отражение атаки БЭК на порт Бенгази и военно-морские объекты. Он также заверил, что армия будет и дальше обеспечивать безопасность страны и побережья.

«Мы подтверждаем приверженность Ливии установлению прочных отношений с братскими и дружественными странами, выполнению своих международных обязательств и отказу от использования своих территорий или территориальных вод в качестве арены для сведения счетов или расширения внешних конфликтов», — отметил он в заявлении в одной из соцсетей.

Кроме того, он поблагодарил «братские и дружественные страны», которые выразили готовность оказать помощь и техническую поддержку.

«Безопасность и суверенитет Ливии - это национальная ответственность, которая не допускает политических спекуляций или использования инцидентов для выдвижения обвинений и выражения озабоченности, но требует приоритета национальных интересов и ответственного отношения ко всему, что затрагивает безопасность и стабильность нашей страны», — завершил Хафтар. Расплата за корвет: Ливия готовит жесточайший ответ Украине за атаку Подробнее

В ООН поддержали Ливию

Заявление об обеспокоенности выпустила и Миссия ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL). В нем призывается уважать суверенитет страны, территориальную целостность и безопасность граждан и национального имущества.

Сейчас UNSIMIL готова поддержать власти страны в расследовании для привлечения виновных к ответственности. В заявлении также поддерживается и разделяется позиция о том, что североафриканская страна не должна быть местом столкновений внешних сторон

Что произошло в Ливии?

В воскресенье БЭК Magura атаковали в порту Бенгази российский корвет, который находился с миссией в Средиземном море. Вечером того же дня в Средиземном море под ударом оказался и еще один наш корабль — ролкер Ascalon.

Сейчас эти два корабля, а также еще два российских судна закрыты в порту Бенгази. Для их защиты ЛНА сформировали целую цепь из катеров, которая блокирует заход в порт.