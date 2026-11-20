Ситуация, связанная с участием российских спортсменов в соревнованиях на территории Европы, стремительно ухудшается. Весьма вероятно, что в скором времени наши соотечественники вовсе лишатся такой возможности.

Голландцы не пускают конькобежцев

Как уже неоднократно сообщалось, саботаж решений МОК и международных федераций чиновниками европейских стран начался фактически с момента принятий решений о восстановлении россиян в правах.

С отказом в выдаче виз сталкивались как отдельные спортсмены, так и целые делегации. Самым свежим примером стало решение Нидерландов, куда не допустили российских конькобежцев на этап Кубка мира, который пройдёт с 4 по 6 декабря.

Новым этапом стало введение запретов на выдачу виз российским спортсменам на законодательном уровне. Если в Прибалтике данные решения были приняты достаточно давно, то теперь аналогичные документы утвердили в Норвегии и Финляндии. О намерении поступить так же заявили и в Швеции.

О спорт, ты… война? Зачем финские власти берут на вооружение идеи Гитлера Подробнее

Атлетов внесли в 22-й пакет

Но Европейский Союз намерен пойти дальше. Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с журналистами заявил, что ЕС собирается внести санкции против российских атлетов в очередной пакет.

«Еврокомиссия уже подготовила проект очередного пакета санкций. И да, в проекте также будет предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам», — приводит слова Туска РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить проект 22-го пакета антироссийских санкций до конца ноября. Утвердить его планируется до конца 2026 года.

Очевидно, что на позицию Москвы 22-й пакет повлияет так же, как и предыдущие: никак. Но вот на российский спорт, да и на международный спорт в целом, санкции могут повлиять весьма существенно.

Наказать русских за то, что они русские

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас открыто выражали недовольство рекомендациями МОК о возвращении россиян к выступлениям на международной арене. Идея перевода санкций на уровень решений ЕС появилась практически сразу.

То, что ни о какой «безопасности», как это было модно говорить в 2022-м, речь сегодня не идёт, всем очевидно. За последние месяцы российские спортсмены успели выступить на многих соревнованиях в Европе, и нигде никаких эксцессов зафиксировано не было. Даже там, где россияне соревновались с украинцами.

Задача новых политических санкций заключается просто в наказании русских спортсменов за то, что они русские. Чиновники Евросоюза не считают нужным это маскировать.

Испугались, что победим? Финляндия отказалась пускать российских фигуристов Подробнее

Олимпийский туман

Глупо отрицать, что решение об отказе в визах российским атлетам на уровне ЕС создаст им колоссальные проблемы. В Старом Свете проводится значительная часть международных соревнований. Если говорить о зимних видах спорта, то речь о подавляющем большинстве стартов.

Для конькобежцев, фигуристов, лыжников доступными будут соревнования только в США и странах Азии. Канада, напомним, также присоединилась к запретительной кампании.

Помимо текущих стартов, возникнет колоссальная проблема с отбором россиян на Олимпийские игры. Неучастие в соревнования на территории ЕС сильно ограничивает их в возможности выполнения квалификационных нормативов. Иными словами, тот самый допуск по линии международных федерации может превратиться почти в ничто.

МОК в доме не хозяин

И это становится огромной проблемой для мирового спорта. Европейский Союз показательно ставит себя выше Международного олимпийского комитета. Дело не только в России, но и в показательном уничтожении автономии спорта как таковой.

Когда в 2022 году МОК рекомендовал ввести санкции против российского спорта, было очевидно, что происходит это под давлением западных политиков. Тем не менее формально все совершалось руками спортивных структур.

Канада, Финляндия и Норвегия плюнули в лицо МОК: утрется ли Кирсти Ковентри Подробнее

Сейчас ситуация принципиально иная. Если вопрос о запрете в выдаче виз действительно будет решён на уровне ЕС, это продемонстрирует, что международные спортивные структуры окончательно лишены даже формальной свободы.

Когда в прошлом году Индонезия отказалась допускать сборную Израиля на чемпионат мира по спортивной гимнастике, МОК выступил с рядом жёстких заявлений, в которых рекомендовал более не проводить на территории страны международные соревнования.

Но крайне сложно себе вообразить, что глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, как говорится, выйдет раз на раз против Урсулы фон дер Ляйен.

А это значит, что все декларации о высоких идеалах спорта стоит тихо отнести в чулан. По крайней мере, до смены нынешней политической элиты Старого Света.