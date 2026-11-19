Международный союз конькобежцев (ISU) заменил не допущенных властями Финляндии российских фигуристов на этапах Гран-при спортсменами из Израиля, США и Франции. Тем самым ISU фактически солидаризировался с демаршем Хельсинки, оставив наших атлетов без соревнований. Причём власти Финляндии закрыли въезд даже тем спортсменам, которые получили нейтральный статус и имеют действующие шенгенские визы.

О подоплеке громкого спортивно-политического скандала размышляет политолог Николай Межевич.

От объятий с Брежневым к методичкам Маннергейма

С 1918 года в истории наших отношений с Финляндией хватало и войн, и «просто» конфликтов. Были и дружеские объятия Н. Хрущёва и Л. Брежнева с президентом Урхо Калеви Кекконеном, которые продолжались почти четверть века. Эти объятия конвертировались в небывалые темпы роста финской экономики, СССР тоже имел свою выгоду. Да и в рамках международного олимпийского движения советский и финский олимпийские комитеты работали когда-то весьма конструктивно. К примеру, матчи хоккеистов были именно товарищескими, в отличие от встреч наших команд с канадцами и даже чехословаками, где драки на поле были, как снега зимой. Более того, перед выездами на матчи в капиталистические страны лучшие советские спортсмены тренировались на удобных финских площадках, привыкая к западному спортивному сервису.

После 1991 года отношения с финнами оставались вполне безоблачными. Классические методички Маннергейма про «абсолютное зло и неизбежного врага» были извлечены из архивов лишь в 2022 году. Финляндия не просто вступила в НАТО, а сразу же включила все возможные ресурсы для борьбы с Россией.

Испугались, что победим? Финляндия отказалась пускать российских фигуристов Подробнее

Конечно, спортивные победы всегда способствовали повышению престижа не только самого спортсмена, но и его государства. Способствовали воспитанию патриотизма. В условиях мирного времени битвы на спортивной арене давали выход эмоциям без кровавых последствий. Можно сказать, что они стали некой сублимацией войны. В ХХ веке спорт приобрёл оттенок относительно уместной политической пропаганды. Впрочем, сам Пьер де Кубертен признавал неизбежность влияния политики на спорт.

Московская Олимпиада 1980 года, которую бойкотировали США и, частично, их союзники, оставила негативный след в международном спортивном движении. Казалось бы, после 1991 года, с окончанием блокового противостояния, эти проблемы ушли в прошлое. Но это не так. Политическая конкуренция мирного времени постепенно стала нормой западного спорта.

А в финском самосознании, очевидно, и вовсе образовалась гремучая смесь из признания дефицита собственных спортивных достижений, традиционного национализма и не менее традиционной русофобии. Как следствие, «на выходе» возник запрет на допуск к состязаниям для сильного конкурента — России и её граждан. Которые просто по факту наличия у них в кармане паспорта РФ признаны теперь людьми, не достойными находиться на одной арене с «правильными» атлетами. Проще говоря, недолюдьми.

Ничего не напоминает такая позиция финских властей? Разве не из тех же соображений их идейные предшественники из Третьего рейха в первой половине ХХ века «освобождали» мир от евреев, цыган, славян и прочих представителей «неарийского» народонаселения?

Шведская «свинья». Стокгольм не пустит россиян на ЧМ-2027, чем это грозит? Подробнее

Спортивный геноцид в действии

Немного предыстории. Ещё в декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой (флагом и гимном) во всех дисциплинах. В июле 2026 года МОК опубликовал решение о временной (!) приостановке отстранения Олимпийского комитета России от совместной работы и предложил частично снять ограничения на участие российских спортсменов. Эти действия были с нескрываемым публичным раздражением восприняты, прежде всего, Северной Европе и Прибалтике. В Эстонии, например, решили создать парламентскую комиссию в помощь национальному олимпийскому комитету, который «не справляется» с борьбой против России и Беларуси.

И вот теперь своё «веское слово» сказали финские власти.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уверена: решение Финляндии — политизированное, оно противоречит Олимпийской хартии и положениям конституции Международного союза конькобежцев (ISU). Важная деталь: Финляндия не допустит к соревнованиям российских спортсменов, выступающих на международных (!) соревнованиях и к тому же в нейтральном статусе. На мой взгляд, это явное нарушение олимпийской этики, настоящий «спортивный геноцид», за которым помимо прочего стоит банальная боязнь конкуренции.

Думаю, что мы имеем дело не столько с проблемой отношений российского и мирового спорта, сколько с проблемой глобальной политической недоговороспособности. Разбор завалов действительно можно было бы начать со спорта, но для этого нужна или «Ялта 2.0» или хотя бы «Договор в Рапалло», установивший в свое время отношения Советской России и Германии. Иными словами, сначала потребуются хотя бы минимальные политические договоренности, а уж потом разблокировка спортивного сотрудничества.

Хотя, конечно, трудно ждать хоть какого-то конструктива от господ, для которых ежедневные упражнения в русофобии стали такой же нормой, как утренняя чашка кофе.