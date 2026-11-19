Премьер‑министр Польши Дональд Туск заявил, что в проект 22‑го пакета санкций Евросоюза вошёл пункт о запрете выдачи виз российским спортсменам.

По его словам, Еврокомиссия уже подготовила проект нового санкционного пакета и включила в него соответствующее предложение.

«Еврокомиссия уже подготовила проект очередного пакета санкций. И да, в проекте также будет предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам», — отметил Туск в ходе беседы с журналистами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду подтвердила, что проект 22‑го пакета санкций против РФ будет представлен уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что конькобежцам из РФ отказали в визах для участия в этапе Кубка мира.