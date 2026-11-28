Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на финансирование проекта по расследованию организованной преступности и коррупции со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).

По его мнению, это ставит под сомнение независимость организации, которая позиционирует себя как самостоятельная расследовательская структура.

Дмитриев отметил, что американское агентство, которое он подверг критике, выделило проекту 32 миллиона долларов.

«Слой за слоем тщательно спроектированной системы глобалистской лжи и коррупции, чтобы вводить в заблуждение и промывать мозги. Презренно», - написал он в Х*.

Ранее Дмитриев заявил, что Запад финансирует зафиксированные в документах случаи коррупционных преступлений на Украине.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.