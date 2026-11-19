Антикоррупционные органы готовятся вручить подозрение главе офиса президента Украины Кириллу Буданову*. Об этом, выступая в Верховной раде, заявил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Дука. По мнению политолога Владимира Скачко, «снос» Буданова может означать полный разворот «незалежной» от мира с Россией в угоду Британии.

Связь с делом Мудрой

«Мы все понимаем, что давно уже идет вопрос о том, что Буданову должно быть подозрение», – сказал Дука. По слухам, глава ОП проходит по коррупционному делу экс-замглавы офиса президента Ирины Мудрой, которая обвиняется в легализации средств, полученных незаконным путем. Кровавый бунт у Киева. Украинцы набросились на военных, Буданова окружили Подробнее

Также Дука заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) оказывает давление на Владимира Зеленского. «Антикоррупционные органы и так называемые антикоррупционные медиа формируют мнение населения и оказывают на него очень большое влияние. На президента, кроме внешнего, оказывается и внутреннее давление антикоррупционными органами. Проводятся хорошо срежиссированные, очень дорогостоящие реализации, не имеющие продолжения», – высказался он.

Дука считает, что НАБУ может «фабриковать уголовные дела для шантажа высшего политического руководства Украины». Сфабрикованным он считает и дело против себя. Напомним, 4 ноября детективы НАБУ задержали Дуку — это произошло в ходе расследования дела «Карфаген», касающегося покровительства мошенническим колл-центрам. Согласно версии следствия, прикрытие таким структурам и регулярную передачу взяток правоохранителям обеспечивали он и остальные фигуранты, чтобы могли работать мошеннические кол-центры, наркоторговля и прочий нелегальный бизнес. На 2 месяца суд отправил Дуку под арест, допустив при этом внесение залога. 13 ноября после уплаты залога в размере $1,4 млн генерала освободили из СИЗО. Страх и трепет. Британия пугает Европу катастрофой в случае победы России Подробнее

Смена парадигмы

«Отстранение Буданова от власти вполне возможно, если Зеленский решит убрать из своего окружения американских агентов влияния, среди которых и Буданов. И заменить их британскими. Это единственная причина», – отметил в разговоре с aif.ru политолог Скачко.

«Что будет значить снос Буданова для России? Напомню, он первым среди окружения Зеленского заговорил о мирных переговорах с Россией. И его отстранение – это однозначное усиление британской более русофобской, более террористической направленности. Британцы сейчас и ракеты дают, и все остальное. Они гонят киевский режим на войну. Для них выгоднее, чтобы в близком круге Зеленского не было никого, кто выступает за мир», – добавил эксперт.

Напомним, накануне глава Минобороны Британии Уэс Стритинг призвал ЕС еще больше поддерживать Украину, не считаясь с расходами. По его словам, победа России в этом конфликте повлечет «катастрофические последствия» для Европы.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.