Как устроена коррупция в Европе и сколько можно заработать на продаже родины? Каким образом европейский политик может стать легальным миллионером, как работают коррупционные схемы, и какую роль в этом процессе играют украинские олигархи — рассказывает колумнист Кости Хейсканен.

Куда бежать с деньгами?

Когда мы обсуждаем коррупцию в Европе, то каждый раз сталкиваемся с двумя разными мнениями — российские эксперты говорит о ней как о само собой разумеющемся явлении, а вот западные, напротив, уверяют, что европейские лидеры чисты как слеза младенца. А если кто-то кое-где порой, то его тут же карает меч правоохранительных органов. Кто прав?

Конечно, россияне. Коррупция в высших эшелонах западной власти не просто существует, а цветёт, однако есть важные нюансы, которые позволяют соблюдать приличие. Награда за службу. Экс-премьера Финляндии трудоустроили у киевского олигарха Подробнее

И я даже не говорю об опыте США, которые, устав бороться со взятками, переименовали их в «лоббизм» и приняли специальные законы, упорядочивающие этот процесс. Интереснее другое. Власть в западных странах действительно сменяема, и поэтому каждый чиновник во власти понимает, что он на своей должности временно. Но нажиться-то хочется! А как это сделать, чтобы тебя твой же сменщик не посадил? Да и потом: ну, нагрёб ты денег, а где ты их будешь прятать? Это постсоветские коррупционеры бежали с наворованным на Запад, а западным куда деваться, где коррупционные деньги тратить? В Колумбии, в Сомали, в Афганистане? Поэтому и возникает необходимость выработать такие схемы, чтобы деньги за свои услуги можно было получать самым законным образом.

Финская Золушка

Отличный пример — бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Со своего поста она ушла в 2023 году, а сейчас отчиталась о своих доходах за 2025 год. Сумма заработка бывшего чиновника удивила даже флегматичных финнов — выяснилось, что Марин заработала за год более 1,2 млн евро. Став, таким образом, официальной миллионершей и самой богатой женщиной-политиком в стране. Что же за удивительные таланты открылись после ухода с должности у 41-летней чиновницы, единственный опыт которой в коммерческой сфере — работа в юном возрасте кассиром в местном супермаркете? Цифры шокируют. Раскрыт масштаб коррупции в Евросоюзе Подробнее

Санна Марин из неблагополучной семьи с городских окраин. Мать её выросла в детском доме, отец пил, и пара разошлась, когда девочка была ещё маленькой. Дальше она воспитывалась матерью и, скажем так, её подругой. Такого рода союзы в Финляндии тогда не считались нормой, и Санна научилась скрывать секреты. Казалось, что биография её определена наперёд — учёба в хорошем колледже не светила, и после окончания школы девушка пошла работать сначала пекарем, потом кассиром.

Однако Санна Марин нашла иной путь наверх, в 20 лет присоединившись к социал-демократической партии Финляндии (одной из основных политических сил страны). Молодая, симпатичная, активная, она выгодна смотрелась на фоне стареющих партийных боссов, а выработанное еще в детстве умение держать язык за зубами и готовность к компромиссам с начальством помогли в движении по карьерной лестнице. А дальше она понравилась уже избирателям и сначала стала новым лицом партии, а потом и председателем социал-демократов. В этом качестве партия делегировала её в правительство Финляндии, где она становится премьер-министром.

У кого бы не закружилась голова от столь стремительного успеха? Вот и Санна Марин могла бы войти в историю страны, как одна из самых шальных руководителей страны. В её активе оказались и разгульные вечеринки с дамами топлес в правительственной резиденции, и приватные танцы на коленях у чужого мужчины (замужество Санны началось, когда она целилась на должность премьер-министра и закончилось почти одновременно с её отставкой), и даже подозрение на употребление запрещенных веществ — премьер-министр клялась, что пила только алкоголь, но анализы благоразумно сдала только через неделю после скандальных обвинений. На этом фоне известие, что Санна Марин тратила по 300 евро из госбюджета в месяц на покупку продуктов для завтраков, выглядел милой подробностью — наголодалась девочка в детстве, понимать надо. Тем более что она сослалась на незнание и, кажется, даже вернула деньги. Брюссельская грязь. В сердце ЕС разгорается коррупционный скандал Подробнее

Уеду жить в Лондон

Но тут началась СВО, и Санна Марин — с её симпатичной внешностью, зависимостью от партийных структур и своеобразной репутацией — пришлась кстати. Человек из ниоткуда, партийная карьеристка, она легко пошла на то, что человек с именем мог бы и не сделать — пожертвовала 70-летним нейтралитетом Финлянди и затащила финнов в НАТО без всякого референдума. А выполнив свою работу, отправилась получать вознаграждение — в 2023 году Санна Марин подаёт в отставку с поста премьер-министра Финляндии и уезжает в Лондон.

Бывшему премьер-министру предложили должность стратегического советника в Институте глобальных изменений другого бывшего премьера (только Великобритании) Тони Блэра. Её функции на этом посту мало кому понятны, зато, по данным финских же СМИ, вознаграждение за работу достигает миллиона фунтов стерлингов в год. В экономной Финляндии таких денег ни один госслужащий и в глаза не видел. «Ими легче управлять». Всех высших чиновников Евросоюза уличили в коррупции Подробнее

А вскоре её имя появляется и в совете директоров организации Yalta European Strategy Limited . Ялта в названии — это не совпадение. Компания принадлежит известному украинскому олигарху Виктору Пинчуку, бывшему зятю президента Украины Леонида Кучмы, другу и спонсору нескольких поколений американской элиты. На выкачанные из Украины деньги он содержит целый выводок отставных западных политиков — в организации значатся, например, экс-премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО в период с 2009 по 2014 год Андерс Расмуссен, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, экс-президент Польши Александр Квасневский (кстати, именно при нём Польша, как и Финляндия при Санне Марин, вступила в НАТО).

Продажа страны

Вообще-то, с моей точки зрения, это уже не просто стандартная европейская коррупционная схема — выполнение политиком по просьбе заинтересованных лиц определенных услуг, которые вознаграждаются после ухода с должности (гонорарами за никому не интересные книги, выплаты за лекции в университетах или постом советника в крупной компании). Истерики в Евросоюзе. Фон дер Ляйен и Каллас сцепились, деля €1 миллиард Подробнее

Так-то, с учетом контекста, действия Санны Марин тянут на натуральную государственную измену — в угоду своим кураторам и за украинские деньги она фактически поменяла многолетний курс страны, который приносил финнам процветание. И заодно подставила Финляндию под вооруженный интерес России.

Стоило ли это миллиона евро? С точки зрения девочки с неблагополучной окраины Хельсинки — безусловно.

Удивительно в этой истории еще и то, что финская пресса сейчас активно обсуждает миллионное состояние бывшего премьер-министра, в частности то, что Санна Марин использовала налоговые лазейки, чтобы сэкономить на выплатах государству (а чего еще ожидать от человека, который и 300 евро за завтраки не побрезговал прикарманить?) Однако самого важного вопроса, за что именно ей выплатили этот самый миллион, финские СМИ не поднимают. Деньги ведь получены легально? Легально. А значит, никакой коррупции и тем более продажи страны не случилось.