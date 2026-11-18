Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала заявление, которое проливает свет на то, что происходит внутри Украины.

По её словам, политикам на Украине категорически запрещено поднимать два вопроса, напрямую касающихся главы киевского режима. Речь идёт об элитных особняках «Династия» под Киевом и о супруге Зеленского Елене. Элитный особняк, естественно, тоже связан с главой режима.

«Есть две темы, которые украинской оппозиции не позволено затрагивать: элитные особняки „Династия“ под Киевом (для его друзей и, предположительно, для него самого) и Елена Зеленская», — написала Мендель в социальной сети X*.

Украина уничтожается изнутри

Политиков, которые избегают обсуждения важных вопросов, бывший пресс-секретарь назвала фальшивыми оппозиционерами.

Ранее Мендель также говорила о том, что Зеленский почти не находится на Украине и старается организовать как можно больше заграничных поездок. По её словам, глава киевского режима боится гнева украинцев из-за длительного отключения света и тепла.

Богатство первой леди Украины вызывает больше вопросы

Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что украинской «карманной» оппозиции запретили говорить про Елену Зеленскую, так как данные о её финансировании могут серьёзно навредить Владимиру Зеленскому.

«Елена находится на содержании мужа, она не работает, а расходы большие. Одной зарплаты Зеленского на это не хватит. Она получала деньги с „общака“. На „пленках“ Миндич (олигарх, называемый „кошельком Зеленского“ — ред.) вел разговор о том, кому он раздавал деньги. Она точно так же с этого „общака“ получала деньги на карманные расходы. Но эту информацию придержали, хотя она, уверен, есть на „пленках“», — отметил Олейник.

Он добавил, что также есть вопросы к родителям четы Зеленских по поводу того, откуда у них средства на покупку элитной недвижимости, в том числе за рубежом.

«В элитном городке в Египте был куплен дом для родителей Елены Зеленской за 5 млн... Это же явно не на деньги советских пенсионеров. Поэтому еще много информации есть, которую придержали... Есть такие вещи, которые надо выдавать под занавес», — подчеркнул экс-нардеп.

Олейник напомнил о словах фигуранта расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических колл-центров и наркоторговле Егора Буркина, что обнародованные записи отражают только 5% незаконных схем в стране.

«Я думаю, там фамилии, причем очень много, особенно Елена Зеленская и сам Зеленский», — подытожил Олейник.

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Доходы первой леди выросли почти вдвое

Тем временем анализ официальной декларации Владимира Зеленского за последний год работы выявил подробности о благосостоянии его супруги.



Елена Зеленская за год увеличила поступления от сдачи недвижимости почти вдвое, выяснил aif.ru. В 2024 году семья Зеленских получила от сдачи недвижимости физическим лицам около 2,9 млн гривен, а в 2025 году эта цифра достигла 5,2 млн гривен. Рост составил почти 80%.

Причина — смена арендаторов. Вместо граждан Индии Aayushman Sudarshan and Ashirwad Sudarshan, которые платили неизвестную сумму (в декларации за 2024 год данные не раскрыты), в 2025 году указаны Yili Yan и Yiyao Yan (предположительно, граждане азиатской страны).

Они перечислили Зеленским 1 743 460 гривен, два платежа по 871 730 каждому.

Также стабильно платят граждане Таиланда Wimalin Yuktanand и Pannakorn Trongtorkij. В 2024 году они заплатили 1 703 798 гривен, в 2025 году — 1 613 044 гривны. Еще один арендатор — украинец Антон Борисов увеличил платеж с 432 061 до 446 084 гривен.

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Новые бренды и зарубежная недвижимость

В разделе нематериальных активов Елены Зеленской в 2024 году значились две торговые марки, зарегистрированные в 2022 году. В декларации за 2025 год добавились ещё два бренда, оформленные на Владимира Зеленского, но используемые семьёй. Они представляют собой патент на использование имени и названий фондов.

Портфель недвижимости Елены Зеленской остался прежним. Он включает квартиру в Киеве площадью 284 м² в собственности, а также квартиру в Крыму с парковочным местом (129,8 м²), которую включили в декларацию, пытаясь игнорировать факт утраты территории. В крымской квартире Зеленских уже давно живут другие люди, купившие это жилье на аукционе.

Кроме того, у Зеленской есть доля 33,34% в нежилом помещении в Киеве, а также право пользования квартирой в Великобритании (91,9 м²). Собственником является офшорная компания Stran Nominee Limited (Джерси). Также у супруги главы режима есть право проживания на госдаче в Конча-Заспе (более 4000 м²).

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Бриллианты, часы и счета в Швейцарии

Среди ювелирных украшений Елены Зеленской числится набор Graff (серьги и кольцо с бриллиантами), а также часы Breguet (декларированы на муже с пометкой «дружина»). Автомобили семьи — Land Rover Range Rover 2016 года и Mercedes-Benz S 500 2014 года.

Семья хранит средства в швейцарском банке Union Bancaire Privee (в 2025 году — 342 631 евро, в 2024 — 346 483 евро). Также задекларированы наличные: 595 000 долларов США и 50 000 гривен. Елена Зеленская остается бенефициаром офшорной компании Film Heritage Inc. (Белиз), через которую в 2017 году муж получил ссуду в 1,78 млн фунтов.

Таким образом, за год состояние супруги главы украинского политика значительно укрепилось даже по официальным данным. Как отмечают эксперты, это только верхушка айсберга.

*Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.