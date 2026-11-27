Команда президента США Дональда Трампа настроена на мирный процесс в переговорах по Украине. Об этом заявил журналистам на полях конференции AI Journey спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются найти решение для урегулирования конфликта.

«Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер являются миротворцами, людьми, которые пытаются решить и найти это мирное решение», — сказал он.

Дмитриев также сообщил, что диалог между Россией и США продолжается, а представители двух стран поддерживают постоянный контакт. Он назвал эти переговоры важными и отметил, что они основаны на достигнутых успехах, о которых ранее говорил Кушнер.

Ранее Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, назвал Дмитриева невероятным другом и убежденным сторонником мира.