Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США, в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Дёпфнеру назвал главу РФПИ Кирилла Дмитриева невероятным другом и убежденным сторонником мира, отметив его стремление к укреплению связей между Россией и Западом.

Кушнер также поделился воспоминаниями о совместной работе с Дмитриевым и представителями Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По его словам, тогда удалось достичь крупнейшего в истории сокращения объёмов, что фактически спасло значительную часть американского энергетического рынка, поскольку запасы хранилищ практически иссякали.

Кроме того, он упомянул помощь Дмитриева в период пандемии COVID‑19. Именно он выступил инициатором отправки в Нью‑Йорк самолёта с аппаратами ИВЛ, когда ситуация в городе была особенно тяжёлой. «Это была инициатива, которую возглавил Кирилл Дмитриев», — добавил спецпредставитель президента США.

В ходе беседы Кушнер также назвал президента РФ Владимира Путина «гроссмейстером политики». Он отметил глубокое понимание Путиным вопросов, обсуждаемых в рамках переговоров по урегулированию.