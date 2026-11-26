Джаред Кушнер, спецпосланник президента США, в интервью Матиасу Дёпфнеру, главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE, прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

По словам Кушнера, на текущем этапе членство Украины в Североатлантическом альянсе не рассматривается как часть планов по урегулированию конфликта. Он также обратил внимание на позицию России, которая категорически выступает против присоединения Киева к НАТО.

«Сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдёт», — подчеркнул спецпосланник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность прямого вступления НАТО в конфликт на Украине.