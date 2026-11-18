Участники делового саммита АТЭС проявили заинтересованность в инвестициях в российский рынок. Кроме того, большое внимание на мероприятии приковано к предстоящей трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, многие компании считают, что российский рынок проходит точку перелома и в дальнейшем инвестиции в него будут расти, особенно со стороны стран АТЭС. Дмитриев отметил, что на саммите преобладает прагматичный настрой и наблюдается большой интерес к России.

Говоря о предстоящих переговорах Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, глава РФПИ назвал их важным и знаковым событием. По его мнению, три страны могут совместно определять ключевые направления мировой геополитики.

Трехсторонняя встреча лидеров запланирована на 19 ноября.

Ранее стало известно, что РФПИ и китайская компания Yunze Capital заключили соглашение о долгосрочном стратегическом инвестиционном партнерстве.