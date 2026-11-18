Российским маркетплейсам необходимо расширять работу на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), поскольку они могут стать каналом продвижения отечественных товаров за рубежом. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, торговые платформы уже взаимодействуют с государствами АТЭС, обеспечивая не только поставки зарубежной продукции в Россию, но и возможности для российских компаний продавать свои товары в странах региона.

«Они и так присутствуют, надо это присутствие усиливать, увеличивать», — ответил Дмитриев на вопрос, обсуждаются ли какие-то проекты по выходу российских маркетплейсов на рынки стран АТЭС.

Он также отметил, что отечественному бизнесу, в том числе малым и средним предприятиям, важно активнее пользоваться российскими платформенными решениями для увеличения продаж на рынках АТЭС.

В качестве примера Дмитриев указал на высокий спрос в странах региона на российскую сельскохозяйственную продукцию и экологические товары. По его мнению, маркетплейсы могут помочь отечественным производителям, включая представителей малого и среднего бизнеса, организовать экспорт своей продукции.