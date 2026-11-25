Военно-воздушные силы Великобритании перемещают свои самолеты на ночь в ангары и укрытия, чтобы сохранить от возможных атак беспилотников, передает Sky News.

Кроме того, военные планируют устанавливать противодроновые сетки вокруг воздушных судов на авиабазах, где нет возможности обеспечить укрытия.

Командующий королевскими ВВС Великобритании главный маршал авиации Харв Смит поставил задачу отрабатывать рассредоточение самолетов по территории страны в случае вооруженного конфликта. Он пояснил, что ВВС готовятся к сценарию, при котором боевые действия будут вестись с территории Великобритании, однако воздушным судам необходимо будет постоянно перемещаться.

Напомним, 14 ноября появилась информация, что над авиабазой Лейкенхит в графстве Саффолк, которая принадлежит Королевским ВВС Великобритании, но используется Вооруженными силами США была замечена активность беспилотных летательных аппаратов. Также сообщалось о сработавшей сирене на британской авиабазе Фелтуэлл, которая также используется ВВС США.