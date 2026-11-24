Власти Украины продолжают организовывать диверсии в различных регионах мира, рассчитывая переложить вину за эти инциденты на Москву и добиться дополнительных финансовых вливаний от западных стран. Соответствующее заявление распространило во вторник, 24 ноября, посольство России в Великобритании.

В российской дипломатической миссии подчеркнули, что руководство в Киеве уже приобрело печальную известность благодаря своим провокациям на международной арене, и подобные шаги украинской стороны не должны оставаться без должной оценки.

Кроме того, в посольстве категорически отвергли любые обвинения в адрес Москвы, указав, что у России нет ни планов, ни причин, ни намерений совершать нападения на Соединенное Королевство.

Заявление российской дипмиссии в Лондоне последовало после того, как 24 ноября Министерство обороны Великобритании совместно с Национальным управлением по защитной безопасности (подразделением контрразведки MI5) выпустили публичное предупреждение для местных предприятий, поставляющих оборудование и снаряжение для нужд ВСУ.

Британские власти бездоказательно утверждали, будто в последние месяцы возросла угроза диверсий — в частности, поджогов — в отношении европейских компаний оборонного сектора со стороны лиц, якобы действующих в интересах России.

В Москве неоднократно отвергали домыслы западных политиков о якобы готовящемся нападении России на европейские государства. Так, 19 ноября на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» утверждения о планах Москвы воевать с Европой. Ранее, 9 ноября, замглавы МИД России Сергей Рябков на площадке ОБСЕ также подчеркивал, что у страны нет ни причин, ни намерений атаковать Запад.