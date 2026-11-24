Министерство обороны США обсуждает с автоконцернами Ford и General Motors возможность наладить выпуск беспилотников, в том числе ударных аппаратов Lucas. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон рассчитывает задействовать производственные мощности автогигантов для изготовления разведывательных и ударных дронов. В рамках возможного сотрудничества компании могут поставлять комплектующие, а General Motors будет выпускать двигатели для беспилотников.

В военном ведомстве оценивают потенциальный рынок таких аппаратов в $20–30 млрд. Однако переговоры пока находятся на предварительной стадии, договоренностей стороны не достигли.

Реакция автомобильной отрасли неоднозначная. Некоторые представители компаний опасаются, что производство военной техники не соответствует их основному профилю и может навредить репутации.

В июне Lockheed Martin и General Motors подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства продукции военного назначения.

Ранее в Иране заявили об уничтожении 20-го американского дрона MQ-1.