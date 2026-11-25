Британия и Украина заключили новые соглашения, в рамках которых киевский режим сможет создавать на британской территории заводы по производству ударных беспилотников, сообщило министерство обороны королевства.

Уточняется, что в ходе недавней встречи в Киеве подписи под соответствующими документами были оставлены главой ведомства Уэсом Стритингом и Владимиром Зеленским.

«Они подписали новые соглашения, согласно которым Украина сможет возводить в Великобритании заводы по производству ударных дронов», — сказано в сообщении минобороны Британии.

Напомним, в июне Дэн Джарвис, занимавший на тот момент пост министра обороны Британии, рассказал о планах Лондона приобрести для киевского режима 350 ракет, включая 100 перехватчиков для американской системы ПВО Patriot, до конца 2026 года.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого «волшебного оружия» для Украины нет. Он подчеркнул, что ни одно вооружение не может кардинально изменить ход специальной военной операции.