Британский суд приговорил 21-летнего Арьона Куртая к семи годам заключения, однако в тот же день он вышел на свободу, сообщает KP.RU со ссылкой на Yahoo News и полицию Лондона.

Куртай признал вину в шести преступлениях, связанных с мошенничеством и кибератаками. При назначении наказания суд учёл время, проведённое под надзором в психиатрической больнице, возраст обвиняемого и возможность его исправления.

Вместо дальнейшего заключения хакеру назначили пятилетний судебный приказ, ограничивающий использование ряда соцсетей и контакты с определёнными людьми.

«Его активность в Интернете в ближайшие годы будет ограничена и контролироваться», — отмечается в публикации.

В сентябре 2022 года Куртай взломал серверы Rockstar Games и похитил 90 видеороликов с игровым процессом ещё не вышедшей тогда GTA 6. Он опубликовал материалы и угрожал обнародовать исходный код игры.