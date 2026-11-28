Первая леди США Мелания Трамп может принять участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему США предложили ее кандидатуру.

Напомним, 26 ноября президент США Дональд Трамп поблагодарил свою жену Меланию за ее миротворческие усилия по Украине. Американский лидер подчеркнул, что его жена помогла большому количеству людей в России и на Украине, добившись кратковременного прекращения огня.

На фоне этого Трамп предложил поручить Мелании вести переговоры по украинскому конфликту. Отметив, что у нее отлично получилось договориться о перемирии в Алешках Херсонской области.

Блохин, комментируя это предложение, отметил, что Меланию Трамп действительно могут привлечь к переговорам по Украине, однако на результат это вряд ли повлияет.

«Результат зависит от желания конфликтующих сторон договориться, а Запад и Украина договариваться с Россией не особо хотят. Сейчас переговоры несколько пробуксовывают, поэтому предлагают участие Мелании, опираясь на то, что раз она помогла в Алешках, может, и здесь поможет», - пояснил эксперт.

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