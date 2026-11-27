Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания могла бы вести переговоры по Украине после успеха в Алешках. Политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, как это повлияет на урегулирование конфликта.

Напомним, 26 ноября президент США Дональд Трамп поблагодарил свою жену Меланию за ее миротворческие усилия по Украине во время традиционной церемонии помилования двух индеек в Белом доме в преддверии Дня благодарения. Американский лидер подчеркнул, что его жена помогла большому количеству людей в России и на Украине, добившись кратковременного прекращения огня.

На фоне этого Трамп предложил поручить Мелании вести переговоры по украинскому конфликту. Отметив, что у нее отлично получилось договориться о перемирии в Алешках Херсонской области.

«Меланию Трамп действительно могут привлечь к переговорам, но в то же время стоит понимать, что не от ее зависит успех этих переговоров. Она является неким символом ограниченного сотрудничества России и Украины. Но подобные вещи происходили и до вмешательства Мелании Трамп. На самом деле от первой леди США результат переговоров особо не зависит. Он не зависит и от места переговоров, от человека, который выступает модератором переговорного процесса и так далее. Результат зависит от желания конфликтующих сторон договориться», - подчеркнул эксперт.

Ранее Мелания Трамп сообщила, что Вашингтон ведет работу над новыми предложениями по урегулированию украинского конфликта.