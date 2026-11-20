20 ноября отмечают Международный день педиатра. Это торжество для специалистов, чья повседневная работа посвящена охране детского здоровья. В медицинских учреждениях российской столицы трудится свыше 5 тысяч врачей этого профиля. Соответствующей информацией поделился Сергей Собянин в своем канале мессенджера «Макс».

«Дорогие педиатры, спасибо за ваш труд и заботу о детях. С первых дней жизни ребенка вы помогаете ему расти здоровым. Вы проявляете внимание и чуткость не только к своим пациентам, но и к их родителям, оказывая им необходимую поддержку. Желаю вам благополучия и успехов в работе!», - заявил Собянин.

Развитие детской медицины в городе не останавливается. Цель этих усилий — обеспечить каждому ребенку доступ к нужной помощи, а докторам создать комфортные условия труда и возможность использовать современные способы диагностики и терапии.

Достигается это за счет обновления существующих стационаров и возведения новых. Например, годом ранее заработал многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира — за 12 месяцев там приняли свыше 75 тысяч юных пациентов. Модернизация Морозовской больницы по-прежнему идет. А на улице Алябьева, что в районе Филевский Парк, возводят новый детский многопрофильный комплекс — один из стационаров будущего. В промежутке с 2027 по 2029 год запланировано создание центра детской нейрореабилитации и ортопедии, который появится при детской городской клинической больнице святого Владимира.

Минувший год ознаменовался запуском двух значимых инициатив. Первая — «Ранняя помощь» — представляет собой сопровождение детей, появившихся на свет преждевременно, имеющих малый вес либо переживших критическое состояние в первые дни. С малышами и их семьями занимается мультидисциплинарная команда из центров ранней помощи и центров развития — в нее входят доктора, психологи, логопеды и педагоги. Задача таких групп — максимально рано обнаружить вероятные отклонения в развитии, вовремя запустить нужную помощь и поддерживать ребенка на протяжении роста и восстановления. К медицинским центрам прикреплено порядка 4 тысяч малышей.

Помимо этого, начали работу 6 специализированных детских центров по трем профилям: «кардиохирургия», «кардиология» и «гастроэнтерология». Обследование, терапию и последующие осмотры пациента обеспечивает единая бригада медиков. Благодаря такому подходу врачи отслеживают динамику состояния ребят и оперативно вносят коррективы в лечение. Под их наблюдением находится уже более 6 тысяч детей.

О том, какие перемены произошли в столице за последние годы, какие инициативы для повышения комфорта горожан реализуются сейчас и какие перспективы ждут Москву и ее жителей, рассказывает большой спецпроект на портале mos.ru. Он посвящен развитию важнейших направлений городской жизни: транспорта, промышленности, здравоохранения, образования, спорта и строительства.