Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об итогах восьмого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город».

Градоначальник рассказал, что в столице насчитывается более 30 тыс. НКО, треть из которых ведет социально ориентированную деятельность. Они вместе с властями помогают детям-сиротам, жителям с инвалидностью, людям в трудной жизненной ситуации, участникам СВО и т.д.

Собянин отметил, что в Москве сформирована эффективная экосистема сотрудничества с НКО, неотъемлемой частью которой стал конкурс грантов «Москва — добрый город». Участие в нем могут принять организации с опытом работы от полугода, а НКО с учредителями — ветеранами СВО — независимо от даты регистрации.

Социальный заказ для НКО формируют на основе анализа реализованных проектов и потребностей москвичей.

В 2026 году на конкурс поступило 436 заявок, что почти на 15% больше, чем в прошлом году. Каждая четвертая НКО принимала участие в конкурсе впервые. Финансовую поддержку получат 83 проекта. Между организациями распределили 400 млн рублей.

«Для экспертов конкурса в этом году впервые подключили ИИ-помощника: он помогал проанализировать и структурировать данные, позволив сосредоточиться на содержательной стороне проектов», — поделился Собянин.

Победители конкурса грантов начнут реализовывать социальные инициативы уже в 2027 году.

Так, благотворительный фонд «Синдром любви» будет помогать развивать свои способности детям и взрослым с синдромом Дауна.

Автономная некоммерческая организация «Игруля» научит жителей столицы с инвалидностью шить мягкие игрушки для домашних животных. Изделия будут реализовывать на городских ярмарках и благотворительных фестивалях.

Благотворительный фонд «Искусство быть рядом» поможет подросткам с ментальными особенностями, в том числе с аутизмом, подготовиться к самостоятельной взрослой жизни. Для них организуют творческие и кулинарные мастерские.

Центр социальных проектов «Молодежный интеллектуальный ресурс» научит подростков преодолевать конфликты, общаться со сверстниками и снижать риски буллинга.

Московская ассоциация ветеранов СВО реализует два направления поддержки. Наставниками программы «Равный — равному» станут завершившие службу бойцы. Они будут проводить консультации и помогать участникам СВО адаптироваться к мирной жизни. В рамках проекта «Свой барбер» услуги будут оказывать бойцам, проходящим лечение или имеющим ограничения здоровья.

Подробнее узнать о возможностях для горожан, нуждающихся в поддержке, можно на странице проекта «Соцподдержка и занятость населения» на портале mos.ru.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на востоке Москвы.