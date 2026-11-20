Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мировых судей столицы, сотрудников аппарата мировых судей и коллектив городского Департамента по обеспечению деятельности мировых судей с 25-летием образования мировой юстиции города.

Он назвал мировую юстицию ключевым звеном судебной системы Москвы. Здесь каждый год рассматривают миллионы административных, гражданских и уголовных дел, обеспечивают надежную защиту прав москвичей и помогают находить справедливое решение в различных жизненных ситуациях.

Мировые судьи за минувшие годы продолжили свой путь в системе федеральных судов, что говорит о высоком уровне подготовки и сильных профессиональных традициях московской судебной системы. Кабмин Москвы уделяет пристальное внимание созданию комфортных условий для работы мировой юстиции. Для судебных участков строят новые и реконструируют уже имеющиеся здания, обеспечивают их цифровизацию и оснащают самым современным оборудованием.

«Благодарю вас, уважаемые коллеги, за добросовестный труд, ответственное служение закону и большой вклад в укрепление правопорядка в столице. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», – сказано в поздравлении, опубликованном в канале Собянина на платформе «Макс».

В столице насчитывается более 470 судебных участков. В компетенцию мировых судей входит рассмотрение уголовных дел в качестве суда первой инстанции. Речь идет о преступлениях, максимальное наказание за совершение которых не превышает трех лет лишения свободы, имущественных спорах, возникающих в сфере защиты прав потребителей при цене иска, не более 100 тыс. рублей, делах о расторжении брака, если в семье нет разногласий о детях, и т.д.

Ранее Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником.