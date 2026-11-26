Москвичей этой зимой ждет больше 4,3 тысячи зимних площадок — от новых лыжных трасс с искусственным снегом и круглогодичных коробок до парковых очагов, новогодних забегов и праздничной иллюминации. Разбираем, чем заняться зимой 2026-2027 гг. в городе.

Кратко

Всего в городе подготовили 4331 объект зимнего отдыха: 1280 катков (241 с искусственным и 1039 с естественным льдом), 434 лыжные трассы длиной более 720 км, 197 ледяных горок, 20 снежных городков, 14 лыжных баз, 2378 универсальных площадок и 8 горнолыжных комплексов.

Запускают 10 новых флагманских лыжных трасс общей протяженностью свыше 140 км, всего их будет 12, с искусственным оснежением, ратраками, вечерним светом, прокатом и теплыми раздевалками.

В Москве работают 34 круглогодичные спортивные площадки нового формата (к 11 объектам 2025 года добавились еще 23): зимой это катки с трибунами и 10-метровыми опорами освещения, летом — площадки для командных игр.

С 1 декабря открываются «Лесные библиотеки», стартует 14-я благотворительная акция «Исполни желание», начинают работу около 20 парковых очагов в 13 парках, а в новогоднюю ночь пройдут «Голубые огоньки» в 19 парках и забег «Первый старт» в «Лужниках».

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Какие новинки подготовили для лыжников и любителей спорта в сезоне 2026–2027 гг.?

Этой зимой в Москве открывают 10 новых флагманских лыжных трасс общей протяженностью свыше 140 километров — вместе с трассой в Парке 850-летия Москвы (открыта в декабре 2025 года) и событийной лыжней в «Лужниках» их станет 12.

В отличие от обычной лыжни, флагманские маршруты оснащают системами искусственного оснежения и ратраками, чтобы катание не срывалось из-за капризов погоды. Стандарт таких трасс включает вечернее освещение, раздевалки, пункты проката и питания, навигацию и оформленные стартово-финишные зоны.

Среди новых флагманских трасс сезона 2026–2027 гг.:

Битцевский лес (ЮЗАО) — соединены маршруты лыжных баз спортклуба «Альфа-Битца» (со стороны Ясенево) и «Поляны Бутово» (со стороны Северного Бутово) общей длиной 62,6 км; работы затронули около 15 км в стороне от заповедных зон, трассу закольцевали на круги от 1 до 4 км, обновили асфальт и свет, а 7,1 км обеспечили искусственным оснежением.

Парк Яуза (СВАО) — маршрут от спорткластера в Юрловском проезде на юг параллельно Сельскохозяйственной улице с искусственным оснежением на протяжении более 2 км.

Парк «Братеевская пойма» (ЮАО) — большой круг 3,6 км по периметру парка на базе велодорожек со стартом у дома № 48, корп. 1 на улице Борисовские Пруды и генерацией снега четырьмя пушками.

Зеленоград (ЗелАО) — трасса 8,7 км (2,2 км с искусственным оснежением, 3 снежные пушки и блок-бокс) объединила лыжероллерную трассу и грунтовый участок на правом берегу реки Сходня через два пешеходных моста; обновлены трибуны и павильон с прокатом, раздевалками, душевыми и питанием. Лед, огни и русские гулянья: чем удивит ВДНХ в зимнем сезоне 2026–2027 Подробнее

Вороново (ТиНАО) — 10-километровая трасса (4,2 км с искусственным оснежением и 7 снежными пушками, два круга — 3 км и 1 км) с покрытием из щепы, освещением на снежных участках и обновленным павильоном со стороны улицы Вороновский рубеж.

Боровский парк (ТиНАО, Внуково) — на маршруте 4,3 км организован двухкилометровый круг с искусственным оснежением, опорами освещения и тремя точками старта (с Боровской улицы, улицы Киплинга и улицы Авиаконструктора Петлякова).

У спортивно-оздоровительной базы «Лесная» (ТиНАО) — трасса 6 км (2,6 км с искусственным оснежением) с покрытием «терравей», разворотными площадками, освещением по всей длине, равнинным рельефом и пятью дистанциями (1, 2, 3, 5 и 6 км).

Новые флагманские трассы также заявлены в природно-историческом парке «Тушинский» (СЗАО), национальном парке «Лосиный остров» и Измайловском парке (ВАО), а также в Троицке.

9 января 2027 года на флагманских трассах в «Тушинском», «Лосином острове» и Измайловском парке пройдет фестиваль «Лыжник» с зарядкой, состязаниями и мастер-классами по скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике, пробежкам, ходьбе в снегоступах и аэробике.

Лыжники на трассе биатлонно-лыжного комплекса «Марьино» на территории Парка 850-летия Москвы. Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Как устроены 34 круглогодичные спортивные площадки нового формата?

Зимой 2026–2027 годов в Москве работают 34 круглогодичные спортивные площадки нового формата: к 11 объектам, созданным в 2025 году, добавились еще 23 площадки.

Зимой они служат полноценными катками с теплыми раздевалками, а летом быстро переводятся в формат для баскетбола, волейбола и других командных игр. На площадках уложено износостойкое профессиональное покрытие, у хоккейных коробок площадью 800 кв. м установлены трибуны более чем на 60 мест, а на объектах в 1800 кв. м — свыше чем на 120 зрителей, борта подсвечены динамическими светодиодными лентами.

Вместо громоздких конструкций архитекторы применили компактный сервис-павильон и 10-метровые многофункциональные опоры, где объединены шесть прожекторов разного назначения (для дорожек, спортивного света и полноцветной архитектурно-художественной подсветки), акустика, гобопроектор и камеры видеонаблюдения. Бесплатные тренировки. В Москве стартует проект «Мой спортивный район» Подробнее

Сколько спортивных событий пройдет в городе?

С начала декабря 2026 года до начала марта 2027 года (более 90 дней) в Москве запланированы каждые выходные спортивные фестивали и праздники — всего не менее 20 крупных событий, более 1000 локальных фестивалей и свыше 10 тыс. спортивных активностей на 150 площадках с ожидаемым охватом более 1 млн человек.

Среди заявленных проектов сезона — спортивные фестивали на катках (ожидается более 167 тыс. участников), «Мой спортивный район» (более 125 тыс.), «Семейные игры» (более 55 тыс.), Московская гонка «Лыжня России» (более 15 тыс.), Зимний день Московского спорта (более 10 тыс.), Зимний фестиваль школьного спорта (более 10 тыс.), мастер-классы фигуристов (более 7 тыс.) и Московский лыжный марафон (более 5 тыс.).

Какие фестивали, резиденции Деда Мороза и благотворительные акции ждут москвичей?

Зимняя программа в московских парках и культурных пространствах сочетает коворкинги, исторические выходные, новогодние ночи и благотворительность.

«Лесные библиотеки» — четвертый зимний сезон в парках «Ходынское поле», 50-летие Октября в усадьбе «Воронцово» пройдет с 1 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, а также 21–23 февраля, 6–8 марта и 13–14 марта 2027 года; по будням (кроме понедельника) работает коворкинг, по выходным — мастер-классы и события, а каждое воскресенье гости делают открытки для участников СВО.

Парковые очаги — второй сезон с 1 декабря: около 20 точек с безопасными костровыми чашами, стульями и музыкальными зонами в 13 парках Департамента культуры Москвы для анимации и тематических встреч по выходным. Встречайте волшебство! Самые долгожданные новогодние локации Москвы Подробнее

Тематические выходные (5–20 декабря 2026 года) — программы по трем эпохам: 5–6 декабря «Мир традиций: от бала до хоровода» (дореволюционная Россия XIX — начала XX века), 12–13 декабря «Время дворов и общих дел» (позднесоветский период), 19–20 декабря «Курс будущего» (2000–2020 годы).

«Календарь сюрпризов» (25 декабря 2026 — 10 января 2027 года) — ежедневные события в парках: 26 декабря новогодняя дискотека в стиле 2000–2010-х в парках «Северное Тушино», «Лианозовский», «Митино» и «Измайлово»; 6 января «Сказки под оркестр» на катках в «Сокольниках», «Эрмитаже» и Саду им. Баумана; 7 января рождественские программы и выступление проекта «Хор на весь двор» в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино»; 8 января «Зимний пляж» в «Сокольниках», «Лианозовском», парке 50-летия Октября и на «Ходынском поле»; 26–27 декабря и 2–10 января выезды новогоднего автобуса «Ретрорейс» с караоке, диджеями, квизами и интерактивами.

Фестиваль русской банной культуры (20 декабря 2026 — 10 января 2027 года) — в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» запланированы показательные парения, лекции, концерты, мастер-классы по шапкам для парения, травяным сборам и косметике, чайные дегустации, гадания и игры с ряжеными у паркового очага. Банщик №1. Парил олигархов, а теперь учит мастерству столичных пенсионеров Подробнее

Встреча Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января — в 19 парках с 22:00 до 03:00 пройдет программа в стиле «Голубого огонька» с обращением президента, включениями из Парка Горького и детской анимацией с Дедом Морозом и Снегурочкой, а в «Лужниках» состоится фестиваль «Первый старт» с семейным забегом на 1 км вокруг БСА, лыжными гонками и взрослым забегом на 5 км ровно в 00:00 под бой курантов.

Резиденции Деда Мороза — в усадьбе в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» сезон уже стартовал; с 1 декабря откроется резиденция «Мастерская чудес и подарков» в Измайловском парке; с 5 декабря заработают резиденции в парке «Митино» и парке Олимпийской Деревни (со сказочным квестом и возвращением северного сияния), а в кинопарке «Москино» с 5 декабря по выходным и с 31 декабря по 11 января — «Дом Деда Мороза» и программа «Снег, камера, мотор!»

Благотворительная акция «Исполни желание» — 14-я акция стартует 1 декабря на сайте ispolni.mosdmm.ru: выбрать детское письмо Деду Морозу и исполнить желание может любой желающий (за 13 лет исполнено свыше 1 650 детских желаний).

Культура и кино — с 3 по 31 декабря 2026 года пройдет V Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» (с участием оркестров Большого и Мариинского театров, МГСО и Госоркестра им. Светланова); с 10 декабря 2026 года по 26 февраля 2027 года — экскурсии на Киностудии Горького (с 6 декабря — кинопоказы); с 12 декабря 2026 года в Большом Московском цирке стартует сказка «Лепота» (режиссеры Аскольд Запашный и Дарья Пурчинская); с 14 по 24 января 2027 года в Доме музыки — XVII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Где в Москве отправить письмо Деду Морозу в 2026-2027 гг.: карта Подробнее

Как украсят Москву к зиме?

С 1 декабря Москву оформят более чем 4 тыс. световых декоративных конструкций и искусственных елей, преимущественно с энергосберегающими светодиодами для повторного использования в следующие сезоны.

На привычных местах появятся крупнейший новогодний шар на Поклонной горе, световые арки на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере, на Тверской и Манежной площадях, тоннели и цифры «2027» на Бульварном кольце, а также фигуры полярных медведей в Ростокино и «Ледяная ива» в парке «Яуза». Всего в городе установят свыше 1 тыс. елей, включая 30-метровые ели в Парке Горького и на Лубянской площади (со световым шатром) и 26-метровые ели «Жар-птица» на Университетской площади и в Парке Победы.