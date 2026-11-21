Прошлая зима стала для столицы настоящим ледовым ренессансом. Сезон 2025–2026 запомнится появлением новых точек притяжения. Москвичи и гости города искали не просто лед, а эмоции, которые можно было получить и на катках в виде футуристических неоновых аллей, и на камерных площадках с видом на исторические красоты. Какие же катки были любимыми местами отдыха в прошлом сезоне?

Победители определены

Согласно данным департамента культуры Москвы, первое место по популярности занял каток в парке «Сокольники» – одно из первых масштабных ледовых пространств столицы, которое каждый год открывает двери для жителей города. На втором месте расположился Парк Горького, здесь коньки на прокат выдали более 47 тысяч раз. Третье место в рейтинге занял Ландшафтный парк Митино. Первый пошёл. Какие катки откроются в Москве в ближайшие дни Подробнее

«Для комфортного отдыха посетителей на большинстве катков в наших парках предусмотрены теплые раздевалки, камеры хранения, пункты проката и заточки коньков, а также зоны отдыха», – отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

К новому сезону прокатный парк коньков в парках города обновили, в пунктах проката появились новенькие семь тысяч пар. Самый большой выбор в Парке Горького. Чаще всего женщины берут коньки 38-40 размера, а мужчины 42-44, детям же требуются коньки 31-36 размера. Гостям катков доступно снаряжение до 48 размера, однако великаны по статистике департамента все-таки редкость.

Кто катается чаще – мужчины или женщины?

Оказалось, что частота посещения катков представителями обоих полов одинаковая с некоторыми оговорками. В Митино, например, дамы катаются чаще кавалеров, а пик активности на льду приходится на выходные и праздничные дни. В это время прокат Парка Горького может выдать до трех тысяч пар за сеанс, а «Сокольники» почти тысячу. Встречайте волшебство! Самые долгожданные новогодние локации Москвы Подробнее

«Как профессиональный спортсмен, я понимаю важность занятий физической культурой на свежем воздухе - зимние виды спорта, связанные с катанием на коньках, в нашей стране пользуются заслуженной популярностью», – сказал игрок сборной России по хоккею, капитан ХК «Динамо» (Москва) Игорь Ожиганов.

За состоянием коньков внимательно следят сотрудники пунктов проката. Они осматривают обувь каждый день, затачивают лезвия и приводят в надлежащий вид. Отметим, что первый каток в Москве уже открыл свои двери, он расположился на Северном речном вокзале. Вслед за ним в конце ноября начнут работу остальные площадки. Запуск всеми любимого катка в Парке Горького запланирован на 4 декабря.