Жителей и гостей Москвы приглашают на открытие зимнего сезона. Ледовая площадка на Северном речном вокзале возобновляет работу — первые сеансы свободного катания стартуют в пятницу, 20 ноября.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать территорию Северного речного вокзала как всесезонное пространство для прогулок и отдыха у москвичей и гостей города. Уже пятый год подряд открываем здесь каток. За прошлый сезон его посетили рекордные 200 тыс. гостей. Это в 6 раз больше, чем за предыдущие годы. Ледовое пространство уже традиционно займет большую часть парковой зоны Северного речного вокзала, а его общая площадь превысит 9 тыс. кв. м. Обязательно приходите всей семьей!» — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как и годом ранее, лед зальют на большей части парковой территории вокзала, задействовав в том числе фонтанные аллеи. Общая площадь пространства превышает 9 тысяч квадратных метров, что позволит одновременно принимать до 1,5 тысячи посетителей.

Для удобства гостей на площадке оборудовали отапливаемые раздевалки с камерами хранения. Там же работают пункты выдачи коньков и защитного снаряжения, а для владельцев собственного инвентаря доступна профессиональная заточка лезвий.

Перекусить и согреться можно прямо на территории катка, не снимая коньков: здесь разместили кафе и точки с горячим чаем и кофе. Все сеансы будут проходить под тематическое музыкальное сопровождение.

Каток будет работать со вторника по воскресенье, понедельник отведен под технические работы. Дневные катания запланированы с 10:00 до 15:00, вечерние — с 17:00 до 22:00. По пятницам, субботам и воскресеньям вечерний сеанс продлевается на час — до 23:00. Для входа на лед необходимо заранее оформить билет на сайте проекта.

Помимо коньков, на месте выдают защитную экипировку — шлемы, налокотники и наколенники. Для юных фигуристов подготовили брендированные помощники в виде персонажей Московского транспорта: Метроши, Речкина и Электробусика.

В течение всей зимы на льду будут организовывать праздничные программы и тематические мастер-классы. С приходом стабильных морозов зимняя инфраструктура вокзала расширится: в парке и в акватории канала имени Москвы заработают ледовый городок, электротюбинг и лыжные трассы.