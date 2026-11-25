Президиум городского правительства обсудил готовность зимней инфраструктуры столицы к сезону 2026/2027 годов. Заслушав доклад вице-мэра по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, Сергей Собянин распорядился обеспечить полноценное функционирование всех площадок для зимнего отдыха горожан.

Как и прежде, объекты разместятся по всему городу — в парках, скверах, на природных территориях и во дворах. Всего москвичам и туристам будет доступен 4331 объект: 1280 катков (241 с искусственным льдом и 1039 с естественным), 434 лыжные трассы общей длиной свыше 720 километров (включая 31 трассу с искусственным оснежением протяженностью 223,4 километра), 197 ледяных горок, 20 снежных городков, 14 лыжных баз, 2378 многофункциональных спортивных площадок и восемь горнолыжных комплексов.

Большинство катков с искусственным льдом в парках Департамента культуры откроются 27 ноября. Они оснащены теплыми раздевалками и прокатом, а благодаря технологии намораживания будут работать даже при плюсовой температуре. Катки с естественным покрытием зальют при снижении среднесуточной температуры до минус пяти градусов — например, в усадьбе Воронцово, парке у прудов «Радуга», «Измайловском» (два объекта), нацпарке «Лосиный Остров» (три объекта) и в «Серебряном бору».

Главный каток столицы в Парке Горького в этом году отметит 95-й сезон и станет театральным. Обновленное ледовое пространство площадью более 18 тысяч квадратных метров откроется 4 декабря после завершения третьего этапа благоустройства. Общая протяженность дорожек и аллей составит 2,3 километра — кататься можно будет вокруг фонтана, по прилегающим дорожкам и участку Пушкинской набережной. Украшением парка станут хвоя, гирлянды, звезды на арке главного входа и 30-метровая ель весом 55 тонн в чаше Фигурного фонтана, вокруг которой по маршруту длиной более 230 метров будет курсировать новогодний поезд.

Здесь также откроются детский каток площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров, прокат тренажеров-помощников и пять теплых павильонов. Каждую субботу с 5 декабря и ежедневно с 1 по 10 января ледовые дорожки превратятся в сцену: аниматоры в образах режиссера, актрисы, костюмера, гримера и суфлера предложат гостям пройти актерские пробы и разыграть диалог.

В павильонах оборудуют фотозоны театральных цехов, а в партере — театральную гостиную с выступлениями музыкантов и мини-спектаклями. Появятся и тематические зоны: «Царская ложа» с бархатными портьерами и парадными креслами, инсталляция «Театральная программка» и «Тумба премьер». Новый год здесь встретят в театральной атмосфере.

27 ноября в музее-заповеднике «Коломенское» вновь откроется один из самых протяженных линейных катков России — 1,7 километра вдоль изгиба Москвы-реки. Площадь искусственного покрытия составит почти 13,5 тысячи квадратных метров, одновременно здесь смогут кататься около 2,5 тысячи человек. Главным украшением станет инсталляция «Звездное небо» из более чем 14 миллионов лампочек, а на внутренней стороне бортов смонтируют 1,8 тысячи светильников для подсветки льда снизу — вместе они создадут эффект аттракциона.

В кинопарке «Москино» заработает ледовая площадка площадью более трех тысяч квадратных метров — на «Соборной площади» среди декораций Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов, Грановитой палаты и других объектов Московского Кремля. Установленный прямо на катке всесезонный экран будет показывать фильмы и советские сказки — «Морозко», «Ледяная внучка», «Королевство кривых зеркал» и другие. Еще одна особенность — техноелка высотой 12 метров из 184 светодиодных экранов на 11 ярусах, способная транслировать видео и превращаться в мультимедийную инсталляцию. Рядом поставят классическую ель с гирляндами — в духе ледовых катков XIX века.

Одной из главных площадок зимнего отдыха станет ВДНХ, где в новом сезоне «Звездная зима» гостей ждут катания на коньках, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии и творческие занятия. Центром выставки будет каток площадью более 20 тысяч квадратных метров: дорожки протянутся вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 «Центральный» и № 58, а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Оборудуют хоккейную арену и детский каток, пункты проката, камеры хранения и заточку коньков; в разных точках появятся бочки с безалкогольным глинтвейном, сбитнем и сибирским чаем, а также кафе.

В новом сезоне гости смогут сделать снимки в фотобудках и у фотостолбика, а впервые на льду установят тир с памятными призами; подиумы оснастят дополнительными перилами. Весь сезон будут проходить ледовые шоу, танцевальные мастер-классы, ночные катания, утренние зарядки и детские программы — гости отметят «Праздник хоккея», Всемирный день катания на коньках, фестиваль «Московские молнии» и благотворительный день.

В ночь с 31 декабря на 1 января состоится программа «Звездная ночь» с выступлениями фигуристов и концертом. С 24 декабря по 9 января за музеем «Слово» пройдет фестиваль «Заповедный сувенир», а 25–30 декабря и 2–7 января — интерактивная ярмарка-балаган со скоморохами, коробейниками и фокусниками, где дважды в день будут играть спектакли детского уличного кукольного театра.