Московская городская дума приняла закон о бюджете столицы на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Решение было принято на заседании столичного парламента.

Согласно документу, доходы Москвы в 2027 году составят 5,938 трлн рублей, расходы — 6,589 трлн рублей. Дефицит запланирован на уровне 651 млрд рублей, или 11% от доходов.

На социальную сферу направят около половины расходов бюджета — 3,2 трлн рублей. С учетом средств обязательного медицинского страхования финансирование достигнет 3,7 трлн рублей.

В бюджете также предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, повышение зарплат работников бюджетной сферы, развитие городской инфраструктуры и создание новых производств.

В плановом периоде власти Москвы рассчитывают последовательно сокращать дефицит бюджета как в абсолютном, так и в относительном выражении.

24 ноября закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы был принят депутатами Государственной Думы.