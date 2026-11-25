В столичном районе Метрогородок запланировано строительство детской поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Здание, рассчитанное на 320 посещений в день, расположится на пересечении двух улиц — Николая Химушина и Тагильской. Поликлинику построит инвестор вместе с жилым кварталом», - написал градоначальник.

Он отметил, что новый жилой комплекс возведут рядом с природной зоной «Лосиный остров», МСД, метро и МЦК.

По словам Собянина, в четырехэтажном здании поликлиники, которое построят по монолитной технологии, помимо кабинетов врачей и помещений для диагностических операций и забора анализов, предусмотрено обустройство буфета и пространств для игр и отдыха.

Предполагается, что строительство поликлиники будет завершено в 2029 году.

Мэр упомянул также о строительстве на территории района школы на 550 мест и детсада на 175 мест. По словам градоначальника, в этом году а Метрогородке возвели два дошкольных учреждения, одно из которых рассчитано на 150 воспитанников, другое - на 250.

Ранее Собянин рассказал о новом детском саде в Чертанове Южном.