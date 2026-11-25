В столичных школах выстроили систему, которая позволяет детям попробовать себя в роли настоящих исследователей задолго до поступления в вуз. О том, как город помогает подросткам погрузиться в науку и каких результатов уже добились ребята, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Знакомство с серьезной наукой стартует в седьмом классе. Ученики выбирают естественно-научное, математическое, физико-математическое или ИТ-направление. В этом учебном году к программе присоединились почти 35 тысяч семиклассников, а всего по четырем профилям сейчас занимаются свыше 91 тысячи подростков.

В старших классах ребята продолжают обучение в предпрофессиональных классах — инженерных, медицинских, информационных, медийных, предпринимательских или психолого-педагогических. Такие направления открыты более чем в 75% школ города, и в них учатся почти 56 тысяч старшеклассников. Благодаря сотрудничеству с 40 университетами, научными институтами и 400 профильными компаниями подростки регулярно выезжают на практикумы и работают на современном лабораторном оборудовании под присмотром экспертов. Тем, кто хочет заниматься исследованиями еще глубже, помогает проект «В центре науки».

«Школьные годы — прекрасная пора, когда можно без страха ошибаться, пробовать себя в самых разных сферах и искать то, что по-настоящему увлекает. Московские школы готовы поддержать выбор», — отметил Сергей Собянин.