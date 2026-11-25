Выездные регистрации брака будут впервые проведены на катке Парка Горького, подведомственного столичному департаменту культуры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 5 декабря на льду свои отношения узаконят три пары, причем все присутствующие на церемонии будут на коньках.

Заммэра отметила, что жители мегаполиса проявляют растущий интерес к проведению торжеств на знаковых городских объектах, включенных в программу «Новые адреса счастья».

«В этом сезоне сотрудники московских загсов впервые проведут три церемонии на катке в Парке Горького. Все участники торжества традиционно будут на коньках», — рассказала Ракова.

Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, ледовая площадка начнет свою работу 4 декабря. Уже на следующий день пары смогут обменяться кольцами в праздничной иллюминации, а после официальной части их ожидает фотосъемка возле центральной ели.

Всего в рамках упомянутого проекта Сергея Собянина для молодоженов открыто более 60 локаций. В этот перечень входят классические дворцы бракосочетания, музейные комплексы, исторические усадьбы, рестораны и даже станция метрополитена «Маяковская».