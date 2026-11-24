Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Согласно документу, в 2027 году расходы федерального бюджета составят 48,8 триллиона рублей, а доходы — 43,3 триллиона. В 2028 году расходы запланированы на уровне 50,9 триллиона рублей, доходы — 45,8 триллиона. В 2029 году эти показатели составят 53,9 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, дефицит бюджета в 2027 году прогнозируется в размере 2,2% ВВП. В 2028 и 2029 годах он должен снизиться до 1,9% ВВП.

Среди основных направлений бюджетных расходов — выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечение обороны и безопасности страны. Также средства предусмотрены для достижения национальных целей, в том числе технологического лидерства и развития инфраструктуры.

Параметры бюджета рассчитаны исходя из прогноза годовой инфляции не выше 4%. Объем ВВП ожидается на уровне 248,323 триллиона рублей в 2027 году, 263,724 триллиона — в 2028-м и 281,674 триллиона рублей — в 2029-м.

Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2028 года установлен в размере 48,1 триллиона рублей. На начало 2029-го он составит 54,9 триллиона, а на начало 2030-го — 62 триллиона рублей.

Предельный объем внешнего госдолга определен в размере 66,4 миллиарда долларов, или 56,8 миллиарда евро, на начало 2028 года. На начало 2029-го показатель составит 64,8 миллиарда долларов (55,4 миллиарда евро), а на начало 2030-го — 60,9 миллиарда долларов (51,6 миллиарда евро).

Закон о бюджете также предусматривает перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашения одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года.

Кроме того, правительство России получит право в 2027 году списывать полностью задолженность стран-должников, завершивших участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших государств.

Величина прожиточного минимума на 2027 год в целом по России составит 20 227 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан показатель установлен на уровне 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин положительно оценил динамику поступлений в бюджет от налога на добавленную стоимость.