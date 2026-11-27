Состоявшийся в четверг в Брюсселе внеочередной саммит Евросовета прошел на эмоциях и повышенных тонах, а в итоге лидеры государств ни о чем не договорились. Об этом агентству ЧТК заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

«Ни о чем не договорились», – сказал глава чешского правительства, говоря об итогах встречи.

По его мнению, Европейский совет, скорее всего, представит новое предложение. Бабиш добавил, что Чехия настаивает на поддержке более бедных регионов и улучшении экономической и социальной сплоченности Европы.

Бабиш считает проект семилетнего бюджета ЕС в его нынешнем виде неприемлемым. По нему Чехия получит на 3,2 млрд евро меньше, чем в нынешний период.

Ранее Бабиш возмутился бесцельной тратой денег европейцев на Украину.

Напомним, премьер Венгрии Мадьяр выступил против выделения Украине €100 млрд из нового бюджета ЕС.