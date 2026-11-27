Саммит ЕС, на котором планировалось утверждение семилетнего бюджета, закончился полным провалом. Настолько оглушительным, что второй день заседаний решено было отменить.

«Встретимся снова»

Канцлер Германии Фридрих Мерц, общаясь с журналистами, пытался сохранять уверенность: «Это неудивительно, я не ожидал иного... Встретимся снова 17 декабря».

Председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в отличие от Мерца, даже на публике не скрывали раздражения, поэтому предпочли отделаться общими фразами.

Еще накануне брюссельской встречи европейские репортеры, ссылаясь на свои источники, говорили, что саммит обещает быть «кровавым» ввиду острейших противоречий. ЕС остался без бюджета. Мерц поругался с Макроном из-за денег Подробнее

«Верхи» не могут, «низы» не хотят

То, что мероприятие ждет практически гарантированная неудача, стало ясно после совместного заявления «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Польша Венгрия) и примкнувшей к ним Австрии, которые отвергли бюджетный план главы Евросовета Антониу Кошты.

План председателя Евросовета стал реакцией на предыдущий ультиматум Германии, в котором Берлин требовал существенного сокращения расходов. В случае отказа Мерц пообещал заблокировать принятие бюджета на 2028-2034 годы.

Кошта представил документ, в котором расходы были сокращены на 204 миллиарда евро. «Страны-доноры» во главе с Германией считают, что в нынешних экономических реалиях и этого недостаточно, однако согласились уступить ради утверждения документа.

Но камнем преткновения стало то, что Мерц вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен решили связать принятие долгосрочного бюджета ЕС с закреплением долгосрочного финансирования Украины.

Говорить не о чем

Страны Восточной Европы категорически отказываются связывать одно с другим. Фактически лидерам этих стран придется объяснять избирателям, почему их социальные нужды будут перечеркнуты в угоду растущим потребностям Зеленского.

«Мятеж» распространился куда дальше пределов «Вышеградской четверки». По словам Антониу Кошты, подавляющее большинство государств выступило против сокращения финансирования сельского хозяйства и политики сплочения.

Упрямство несогласных довело до бешенства их оппонентов. Как пишет Politico, представители Дании, Германии, Нидерландов, Австрии, Финляндии, Швеции и Бельгии отказались от дальнейших переговоров, а заодно захотели отстранить Антониу Кошту от роли посредника. Ивана не пущать! Зачем Западу «железный занавес» против России? Подробнее

Чего хочет Макрон?

Противоборствующие лагеря условно можно было бы разделить на тех, кто готов идти на дальнейшие финансовые жертвы ради победы над Россией, и тех, для кого внутренние проблемы важнее.

Однако и здесь присутствуют свои нюансы. К примеру, Париж и Варшава, входящие в число последовательных сторонников киевского режима, оказались на стороне тех, кто не желает принимать бюджет на нынешних условиях.

Проект Кошты предусматривает урезание средств, выделяемых фермерам в рамках общей сельскохозяйственной политики. Во Франции бунты фермеров и без того вспыхивают регулярно, а новая потеря денег чревата для Парижа едва ли не новой революцией.

При этом свою позицию Макрон пытался продавить, ссылаясь на дефицит времени. Он сказал, что если к соглашению не удастся прийти до конца 2026 года, то вопрос может быть перенесен и на конец 2027-го. Во Франции предстоят президентские выборы, и у Парижа просто не будет возможности участвовать в европейских переговорах.

Санта-Клаус считает Урсулу плохой девочкой?

Опасение возможной смены власти в европейских странах является одной из причин, почему сторонники нынешней лини торопятся. Деньги на поддержку Украины выбивать становится всё сложнее, поэтому «ястребы» хотят закрепить финансовые обязательства перед Киевом, что называется, с запасом.

Однако ни падение Орбана, ни поражение Трампа не сделало жизнь сторонников войны с Россией легче. Наоборот, сплочение рядов, которым гордилась Урсула фон дер Ляйен, сейчас исчезло совсем.

Теперь глава Еврокомиссии рассчитывает сделать подарок себе и Зеленскому к Рождеству. Но пока всё выглядит так, будто Санта-Клаус посчитал, что госпожа фон дер Ляйен в 2026 году была слишком плохой девочкой.