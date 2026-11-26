Глава правительства Чехии Андрей Бабиш подверг сомнению целесообразность дальнейшего финансового обеспечения Украины и подверг резкой критике Европейский союз за неэффективное расходование средств.

Выступая перед представителями прессы в Брюсселе накануне внеочередного саммита ЕС, премьер указал, что с момента начала конфликта Киев получил порядка 520 млрд евро, а на 2026 и 2027 годы запланировано дополнительное выделение 90 млрд евро.

На фоне очередных требований Владимира Зеленского о предоставлении еще 70 млрд евро Бабиш подчеркнул, что Прага не усматривает смысла в подобных траншах, пока киевское руководство не сможет внятно обосновать их целевое назначение.

«Я хочу спросить: какова цель? Мы будем платить Украине €135 миллиардов каждый год, и как долго? Сколько лет? 10, 20, 30? Или что это за стратегия?» — цитирует премьера портал Idnes.

Ранее стало известно, что ЕС может направить до 65 миллиардов евро на проценты по займам для Украины.