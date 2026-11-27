Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили противоположные позиции по вопросу многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Об этом сообщает EUobserver.

Группа стран ЕС во главе с Германией настаивала на значительно большем сокращении, чем предложенные председателем Евросовета Антониу Коштой 204 миллиарда евро.

По итогам обсуждений Мерц заявил, что ранее уже обозначил свою позицию.

«Сокращение <...> должно составить несколько сотен миллиардов евро», — цитирует издание Мерца по итогам дискуссий.

Макрон, в свою очередь, назвал требования о дальнейшем урезании бюджета стратегической ошибкой. По его словам, такой подход приведет к отставанию Евросоюза от Китая по объему государственных инвестиций.

«Франция не поддерживает никакие дополнительные сокращения», — сказал он, досрочно покидая саммит.

По итогам встречи в Брюсселе участникам не удалось договориться по двум ключевым вопросам: многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы и выделению Украине нового кредита на 45 миллиардов евро. Обсуждение этих тем перенесли на декабрь.

Ранее журналисты Politico сообщили, что семь стран ЕС покинули переговоры по бюджету.