Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 произошла на севере Франции. Об этом сообщили власти страны, которые направили соответствующее уведомление во Всемирную организацию охраны здоровья животных.

Птицы заболели на ферме в департаменте Па-де-Кале. Первые случаи выявили 19 ноября, на следующий день их подтвердили лабораторные анализы. В общей сложности на предприятии было 4300 птиц, 80 из которых погибли от болезни, а остальных уничтожили, чтобы не допустить распространения вируса.

Местные власти считают, что причиной заражения птиц стал их контакт с дикими особями.

Сейчас в регионе действуют ограничения на перемещение птиц, а вокруг очага распространения вируса отслеживают ситуацию.

Птичий грипп может убивать почти все поголовье домашней птицы, но случаи заражения им людей редки.