Экономика Украины во многом парализована, а конфликт обходится Киеву все дороже на фоне развития беспилотных систем. Об этом заявил бывший министр экономики страны Тимофей Милованов, сообщает газета The Times.

«Украинская экономика в основном парализована», — приводит издание слова Милованова.

Ранее министр экономики Украины Александр Кравченко признал, что страна движется к околонулевому экономическому росту в этом году.

Всемирный банк в октябрьском докладе прогнозировал замедление роста ВВП Украины до 1,2%. Это может стать самым низким показателем за последние 4 года.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС еще не пришли к единому мнению по вопросу финансирования Украины.