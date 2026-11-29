Владимир Зеленский распорядился запретить СМИ публиковать информацию о последствиях ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Причиной такого решения могли стать хищения средств, выделенных на их защиту, заявил журналист Юрий Бутусов. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По утверждению Бутусова, из 900 миллионов гривен, направленных на защиту объектов в Киевской области, 800 миллионов оказались в карманах отдельных лиц. На укрепление подстанций денег, как заявил журналист, не хватило.

«Защитить подстанции денег не хватило. А чтобы об этом молчали — хватило одного указа», — сказал Бутусов.

Накануне Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее запрет для журналистов на освещение последствий ударов по критической инфраструктуре.

Ситуация с энергоснабжением Киева остается сложной. В начале ноября мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о серьезных проблемах с подачей электричества, тепла и воды. 4 ноября директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена и полностью восстановить ее невозможно.