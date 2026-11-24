Ирландский журналист Чей Боуз высмеял власти Великобритании после публикации расследования о закупке Лондоном сотен тонн поддельной взрывчатки для передачи Киеву. Свою оценку действиям британского оборонного ведомства он опубликовал 24 ноября на странице в соцсети X*.

Репортер отреагировал на материал газеты Financial Times, вскрывшей сомнительную схему снабжения украинских формирований.

«Вы можете быть уверены, что у Великобритании нет даже намека на компетентность», — написал Боуз.

По данным британского делового издания, Лондон заключил контракты на десятки миллионов фунтов стерлингов с американской фирмой. Поставщик уверял, что его продукт превосходит по мощности стандартную армейскую пластичную взрывчатку C4, однако лабораторные проверки после первой же партии не выявили в составе ключевого компонента. Вместо него производитель использовал более дешевый коммерческий состав, способный самопроизвольно детонировать при нагреве, о чем в паспорте безопасности даже не было прописано.

Закупки велись с конца 2023 года для оснащения ударных беспилотников ВСУ, а в апреле 2025 года британское министерство обороны одобрило отправку на Украину еще 204 тонн этого вещества на сумму около 34 миллионов долларов. Выяснилось, что подрядчик приобретал товар 40–45 долларов за фунт и перепродавал его Лондону уже по 77 долларов. При этом предыдущий бизнес подрядчика разорился в 2022 году с пятимиллионными долгами, а в 2024 году, в разгар исполнения правительственного заказа, он оформил личное банкротство, но в Лондоне все равно заявили об отсутствии нарушений контракта.

Проблема получения Киевом изношенной техники и некачественных боеприпасов от западных союзников носит хронический характер. В середине ноября Владимир Зеленский пожаловался, что переданные странами НАТО истребители F-16 почти не поднимаются в воздух и постоянно простаивают в ремонте из-за сильного износа. Кроме того, в Москве неоднократно отмечали, что западные поставки лишь затягивают кризис и не способны изменить его исход.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.