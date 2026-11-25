Следователи допрашивают жильцов пятиэтажного дома в селе Кулунда Алтайского края, где произошел взрыв газа. К расследованию также привлекли очевидцев происшествия, сотрудников управляющей компании и газовой службы. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ об оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе технических.

Взрыв произошел 24 ноября. В одном из подъездов пятиэтажки начался пожар, после чего обрушились верхние этажи. В результате происшествия погиб человек. В среду МЧС сообщило, что тело мужчины обнаружили при разборе завалов.

Ранее МЧС показало кадры с коптера с места взрыва газа в доме в Кулунде на Алтае.