Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в алтайском селе Кулунда. Уточненную информацию сообщили в центре управления регионом.

На месте ЧП продолжаются разбор завалов и аварийно-спасательные работы.

«Возможно нахождение под завалами двух человек», - сказано в сообщении.

От МЧС России в работах задействованы 90 человек и более 15 единиц техники.

Ранее на заседании межведомственного оперативного штаба сообщили, что под завалами может находиться женщина.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Алтае произошел сегодня утром. В жилом доме частично обрушились верхние этажи четвертого и пятого подъездов.