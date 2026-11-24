Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в алтайском селе Кулунда. Уточненную информацию сообщили в центре управления регионом.
На месте ЧП продолжаются разбор завалов и аварийно-спасательные работы.
«Возможно нахождение под завалами двух человек», - сказано в сообщении.
От МЧС России в работах задействованы 90 человек и более 15 единиц техники.
Ранее на заседании межведомственного оперативного штаба сообщили, что под завалами может находиться женщина.
Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Алтае произошел сегодня утром. В жилом доме частично обрушились верхние этажи четвертого и пятого подъездов.