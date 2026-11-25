МЧС показало снятые с коптера кадры последствий взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Кулунда на Алтае, передает ИС «Вести».

Спасатели продолжают разбирать завалы. Не исключается, что под обломками могут находиться люди. Обрушившиеся конструкции обследуют кинологи. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения, где также дежурят психологи.

Взрыв произошел утром накануне. После него в одном из подъездов здания начался пожар и обрушились два верхних этажа. В результате происшествия погиб один человек. Также сообщалось, что пропала одна из жительниц.