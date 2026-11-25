В Алтайском крае пока не выяснили, где находится хозяйка квартиры, в которой случился взрыв газа. Также остается неизвестным, находилась ли она в квартире в момент инцидента. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

«Свидетельств, что хозяйка квартиры, где произошел взрыв, точно была на адресе, нет. Ее место нахождения пока не установлено», — уточнили в ведомстве.

В селе Кулунда произошел взрыв в пятиэтажном здании. В результате возгорания верхние этажи одного из подъездов обрушились. По информации от регионального управления Следственного комитета, один человек погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Ранее на заседании межведомственного оперативного штаба сообщили, что под завалами может находиться женщина.