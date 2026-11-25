К ликвидации последствий взрыва газа в Алтайском крае привлечены 191 человек и 50 единиц техники. Спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажного дома в селе Кулунда, сообщили в Центре управления регионом.

В составе группировки от МЧС работают 94 человека и 18 единиц техники.

Взрыв в жилом доме произошел во вторник, после чего начался пожар. В одном из подъездов обрушились верхние этажи. По данным регионального управления СК РФ, погиб один человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что после взрыва газа в доме на Алтае пропала одна из жительниц.