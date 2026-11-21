В Днепропетровской области в ночь на 21 ноября прогремело несколько мощных взрывов. Под удар, в частности, попала Криворожская электроподстанция.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это чревато для украинских боевиков.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 21 ноября российские военные нанесли серию точных ударов по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Уточняется, что в результате удара поражена Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины.

«Поражение Криворожской электроподстанции было обусловлено военной необходимостью. Это крупнейший энергогенерирующий узел с одноименной ТЭЦ, который обеспечивает весь регион электроэнергией, а, в первую очередь, военно-промышленный комплекс Украины. Уничтожение такого объекта является первоочередной задачей российских Вооруженных сил. Этот удар может говорить о том, что готовится ряд наступательных операций в Днепропетровской области. Противнику придется смириться с поражением», - пояснил военный эксперт.

Специалисты не раз отмечали, что удары по электроподстанциям на Украине наносятся, в частности, для того, чтобы обесточить подземные военные производства ВСУ, которые сложно выбить физически из-за серьезного укрепления.

Примечательно, что Кривой Рог является местом рождения Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Киев дрожит после атак на регионы РФ.