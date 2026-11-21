Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии. В Кремле заявили, что Вашингтон поддержал предложение Путина. Однако Владимир Зеленский выступил против.

Киев показал своё лицо

Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что Зеленский показал свое истинное лицо, отказавшись от проведения миссии.

«Зеленский просто взял под козырек и сказал: "Да, хозяин, я все сделаю". И действительно все сделали. Сейчас такого участия американской стороны нет. И Зеленскому, естественно, не интересно участвовать ни в каких акциях помощи гражданскому населению, которое, тем более, хочет жить в России», — сказал аналитик.

По словам Гагина, в Алешках глава киевского режима действовал по указке, а сейчас, когда американского давления нет, судьба гражданских Киев не волнует. Эксперт обратил внимание и на молчание профильных ведомств Украины, включая уполномоченного по правам человека.

«Киевская администрация подчиняется исключительно своим западным кураторам и будет делать всё, если на верхушку посильнее надавят. А когда невыгодно — судьба гражданских лиц их не интересует абсолютно. Потому что они всех тех бывших украинских граждан, которые хотят жить в России, не считают за людей», — подчеркнул он.

Константиновка Фото: Минобороны РФ/ Кадр из видео

Эвакуация под огнем

Российские военные и волонтеры продолжают эвакуацию населения из Константиновки в ДНР, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Гагин подчеркнул, что работа ведется в условиях постоянного риска.

«Наши военные и гражданские службы, включая волонтеров, рискуют своей жизнью и помогают мирному населению, помогают уезжать из Константиновки, где пока ещё небезопасно. Работа ведётся, несмотря на обстрелы, которые украинская сторона продолжает постоянно», — пояснил он.

Эксперт уверен: удары по мирным жителям наносятся целенаправленно, чтобы запугать людей и не дать им выехать.

По данным СМИ, в городе еще остаются около полутысячи человек, и они страдают от постоянных ударов ВСУ. С приближением зимы люди месяцами живут без элементарных продуктов и медикаментов, а попытки выбраться сопровождаются атаками украинских беспилотников.

Минобороны показало кадры из освобожденных районов Константиновки Фото: Министерство обороны РФ

Картина на месте: подвалы, истощение и дроны

Казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке на месте. Российские военные каждый день находят в подвалах и заброшенных погребах людей, которые скрываются от украинских фашистов.

«Люди не подают сигналы, боятся, что это нацисты пришли их убивать. Поэтому наши бойцы обследуют каждый дом, все объекты соцкультбыта, особенно те места, где были школы, детские сады, здания с большими подвалами, где люди могут прятаться», — сказал он.

Водолацкий подчеркнул: найденные мирные граждане, как правило, находятся в плохом состоянии — истощены, длительное время были без пропитания.

«Они находятся в плохом состоянии, они истощены, находились без пропитания длительное время. Наши бойцы не только спасают их, но и сразу оказывают первичную медицинскую помощь», — добавил парламентарий.

По словам депутата, эвакуация проходит под постоянными обстрелами, и это еще мягко сказано.

«Они просто озверели, забрасывают все дороги, тропинки и участки, где находятся люди, минами, кассетными боеприпасами, гоняются за мирными гражданами с помощью различных беспилотников, в том числе за теми людьми, которые с вещами под прикрытием наших военных пытаются спастись», — сказал он.

Водолацкий отметил, что атаки продолжаются 24 часа в сутки, но российские бойцы не останавливаются.

«Фашисты утюжат Константиновку своим летальным оружием, которое поставляет им Запад. Они делают это для того, чтобы люди не выходили из подвалов и погибали прямо там. Но российские бойцы все равно продолжают спасать местных жителей», — подытожил депутат.

Минобороны показало кадры из освобожденных районов Константиновки Фото: Министерство обороны РФ

Гуманитарная катастрофа

Масштаб трагедии подтверждается и другими данными. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, из Константиновского муниципального округа эвакуировали более 1,2 тыс. мирных жителей, в том числе 50 детей. Только за последние полгода российские военнослужащие вывезли из города более тысячи гражданских. Бойцы подразделения «Север-Ахмат» за короткое время эвакуировали почти 50 человек.

Спасенные рассказывают о настоящей «дороге смерти», которую ВСУ дистанционно заминировали.

«Там дорога смерти, люди лежат, там дроны бьют нас. Там пройти невозможно. Ты, если не наступишь, сойдешь с дороги. Или дрон прям в тебя летит, в людей летит», — отмечала жительница Константиновки Людмила Нестименко.

Другой житель Константиновки свидетельствует, что украинские боевики без причины расстреливали гражданских. А одна из спасенных женщин рассказала, что оставшихся жителей ВСУ называли «расходным материалом» и не щадили.