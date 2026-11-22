Украинский танк уничтожил Свято-Успенскую церковь в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости рассказала сотрудница храма Светлана Землянская, пережившая обстрел.

По ее словам, танк подъехал к церкви и несколько раз выстрелил по зданию. После третьего выстрела, который был произведен зажигательным снарядом, храм загорелся.

В здании было два уровня — верхний и нижний. Верхняя часть храма полностью выгорела. Три человека, в том числе сама Землянская, смогли спастись, укрывшись в нижнем помещении.

Кроме того, сотрудница церкви сообщила об ударе по храму Иова Почаевского в центре Константиновки. По ее словам, обстрел произошел во время богослужения.

«Там даже люди раненые были, говорят, вроде и убитые. Я точно не знаю», — сказала Землянская.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ устроили тюрьму в одной из школ Константиновки, где пытали мирных жителей.