Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск благополучно вывезли в безопасную зону группу из девяти гражданских лиц, остававшихся в Константиновке. О деталях прошедшей операции 23 ноября сообщило Министерство обороны России.

Выход людей из города проходил в несколько этапов. Сначала мирные жители двигались пешком по заранее разминированному коридору, поддерживая постоянную связь с командованием первого батальона, а с воздуха их маршрут контролировали и защищали от вражеских беспилотников российские дроны. Когда погодные условия ухудшились и применять технику в небе стало невозможно, к сопровождению группы лично подключились бойцы Южной группировки: они вели пожилых женщин под руки, а тех, кто совсем выбился из сил, несли на спине. Заключительный отрезок пути до пункта временного размещения преодолели на транспорте, сумев незаметно покинуть опасную прифронтовую полосу.

В центре размещения спасенных обеспечили всем необходимым и оказали поддержку. В общем зале они встретили своих соседей и друзей, которых ранее не смогли найти в городе и уже считали погибшими.

Спасение гражданского населения из этого населенного пункта в ДНР осложняется круглосуточными обстрелами и дистанционным минированием дорог. Как рассказывал ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий, противник сбрасывает на тропы кассетные боеприпасы и пытается атаковать уходящих людей с помощью беспилотников, стремясь не выпускать жителей из подвалов.

Попытки наладить централизованный вывод людей предпринимались и на дипломатическом уровне. На переговорах со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства Владимир Путин выступил с инициативой провести в Константиновке гуманитарную миссию по аналогии с Алешками. Несмотря на то что в Вашингтоне эту идею поддержали, киевские власти, как отмечал военно-политический аналитик Ян Гагин, отказались от участия в совместной акции помощи жителям.