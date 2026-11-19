Российские военные с помощью беспилотников атаковали в Черном море судно, которое доставляло в порт Одессы военные грузы, сообщило Минобороны РФ.

«В результате удара на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения», - говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ВС РФ продолжают наносить удары БПЛА по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, связанным с ВСУ.



Днем ранее российские Вооруженные силы также атаковали судно, перевозившее грузы военного назначения для украинских войск в одесский порт.

Кроме того, российские подразделения поразили площадки выпуска и складирования БПЛА, наземных робототехнических платформ, военные аэродромы, арсеналы с боеприпасами и транспортные и энергетические объекты, обеспечивающие нужды ВСУ.